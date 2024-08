Argentinië plaatst schip in quarantaine om mogelijk mpox-geval

BUENOS AIRES (ANP/RTR) - De Argentijnse autoriteiten hebben een vrachtschip in quarantaine geplaatst in de Paraná-rivier, nabij de binnenlandse graanhaven van Rosario. Aanleiding voor die stap is een vermoedelijk geval van mpox aan boord. Dat zei Fernando Morales, voorzitter van de brancheorganisatie Argentine Naval League.

Het onder Liberiaanse vlag varende schip, dat een sojalading zou ophalen, ligt verplicht voor anker in de rivier, waar gezondheidsautoriteiten het schip bewaken. "Een bemanningslid met koorts is naar een ziekenhuis in San Nicolas gebracht. Daar voerden ze wat tests uit," aldus Morales. 'Ze zeggen dat het mpox kan zijn, maar die diagnose is nog niet bevestigd."

De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde mpox vorige week voor de tweede keer in twee jaar tot een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid, omdat een nieuwe variant van het virus zich snel verspreidt in Afrika. Een dag later werd in Zweden een geval van de clade 1b-variant bevestigd, het eerste teken van verspreiding buiten Afrika.

Mpox is een virale ziekte die van dieren op mensen kan worden overgedragen, maar ook via nauw fysiek contact wordt verspreid. De ziekte veroorzaakt koorts, spierpijn en huiduitslag. De clade 1b-variant heeft tot bezorgdheid geleid, omdat deze zich gemakkelijker lijkt te verspreiden via routinematig nauw contact.