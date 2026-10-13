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Argentinië sluit Iguazú-watervallen tijdelijk voor toeristen

Samenleving
door anp
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IGUAZÚ (ANP/AFP) - De Iguazú-watervallen in het noorden van Argentinië gaan dicht voor toeristen, zo meldde het gelijknamige nationale park maandag. De maatregel is uit voorzorg genomen, omdat de waterafvoer van de rivier Iguazú inmiddels op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde ligt. Dat is meer dan zes keer het gemiddelde niveau.
Onduidelijk is hoelang de toegang tot de watervallen afgesloten blijft. Volgens Argentijnse media gaat het om een tijdelijke maatregel. De watervallen behoren tot het Unesco-werelderfgoed en zijn volgens die organisatie "de meest spectaculaire van de wereld door hun enorme spuitende stromen water". Op beelden op sociale media is een kolkende watermassa te zien langs de wandelpaden.
In oktober 2023 werd de toegang tot de watervallen ook afgesloten vanwege El Niño. Dat weersfenomeen verwarmt het zeeoppervlak in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan bij de evenaar. Dat leidt wereldwijd tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Verenigde Naties lieten recent weten dat El Niño de komende tijd nog krachtiger wordt voordat het in december zijn hoogtepunt bereikt.
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