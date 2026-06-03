Arib hamert op belang waarheidsvinding in corona-enquête

DEN HAAG (ANP) - Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib vreest dat de parlementaire enquête corona, waarin zij als getuige is opgeroepen, te veel draait om vooruitkijken en lessen leren voor de toekomst. "Prima, maar ik mis de nadruk op waarheidsvinding, op verantwoording afleggen", zei zij aan het einde van haar openbare verhoor.

Arib vroeg, toen de commissieleden door hun vragen heen waren, of zij een slotwoord kon krijgen. Voorzitter Daan de Kort antwoordde dat dit ongebruikelijk is, maar gaf haar daarvoor de ruimte. Arib benutte die om te vertellen wat volgens haar het doel van de parlementaire enquête zou moeten zijn. Zij was zelf ooit voorzitter van de tijdelijke commissie die dit onderzoek voorbereidde.

Waarheidsvinding en verantwoording zijn "fundamentele waarden" in een democratie, zei Arib. Het "diepe wantrouwen" dat de ingrijpende coronamaatregelen bij veel mensen heeft veroorzaakt, maakt het volgens haar "ongelooflijk belangrijk" om daar voldoende ruimte voor te bieden. "Niet om mensen af te rekenen", benadrukte zij. "Maar alleen dan kunnen we leren."