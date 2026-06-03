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Arib voelde zich onder druk gezet rond werkwijze tijdens corona

Samenleving
door Peter Janssen
woensdag, 03 juni 2026 om 11:57
bijgewerkt om woensdag, 03 juni 2026 om 12:14
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- Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib voelde zich onder druk gezet rond de beslissing over hoe de Tweede Kamer haar werkzaamheden moest voortzetten tijdens de coronapandemie. Dat zei ze tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
Ze benadrukte meermaals dat het aan de Kamer was om te beslissen over de werkwijze en niet aan haar als Kamervoorzitter. Volgens Arib wilde de Eerste Kamer advies inwinnen van de Raad van State over een digitaal quorum. Dat betekent dat Kamerleden de presentielijst op afstand tekenen. Volgens de grondwet moeten minimaal 76 van de 150 leden aanwezig zijn om te kunnen vergaderen.
Arib ging daar niet in mee, omdat dit volgens staatsrechtgeleerden "op gespannen voet" zou staan met de grondwet. "Daarmee heb ik me niet populair gemaakt", aldus de oud-voorzitter, die benadrukte dat het geen fijne periode voor haar was. Volgens haar werd er druk op haar uitgeoefend in de vorm van onder meer persoonlijke aanvallen, om haar tot een ander besluit te doen komen.
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