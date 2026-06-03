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Zeker zes doden bij Israëlische aanvallen in Libanon

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 11:54
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BEIROET/JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische aanvallen op Libanon zijn voortgezet met onder meer luchtaanvallen op Tyrus, waarbij zes mensen zijn gedood volgens het Libanese nieuwsagentschap NNA. Ook is er een Israëlische droneaanval geweest op een auto bij Beiroet.
Israël heeft woensdag melding gemaakt van het onderscheppen van een vijandelijk projectiel dat vanuit Libanon was afgevuurd. Het was het eerste projectiel waar Israël over rept in 24 uur tijd.
Begin deze week zei president Donald Trump dat hij had geregeld dat Israël en de Libanese beweging Hezbollah elkaar voorlopig ontzien. Hezbollah zou geen aanvallen uitvoeren en Israël zou van operaties in of bij Beiroet afzien als Hezbollah geen raketten of drones afvuurt.
Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio proberen te bemiddelen. In Washington komen vertegenwoordigers van Israël en Libanon woensdag weer bijeen. Hezbollah is overigens tegenstander van directe gesprekken tussen Libanese en Israëlische autoriteiten.
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