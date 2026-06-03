Berendsen: deel ambassadepersoneel binnenkort terug naar Iran

DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) hoopt dat een deel van het ambassadepersoneel "binnenkort" terug kan gaan naar de Iraanse hoofdstad Teheran. De Nederlandse ambassademedewerkers werden begin maart tijdelijk verplaatst naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

Volgens Berendsen volgt Nederland met de terugkeer andere Europese landen zoals Spanje en Zwitserland. Voorwaarde voor terugkeer van de diplomaten is wel dat de "veiligheidssituatie niet verder verslechtert", zei de bewindsman in een debat in de Tweede Kamer over de situatie in Iran.

In deze tijd van enorme internationale spanningen is diplomatie hard nodig, aldus de minister. De Nederlandse ambassade ging dicht na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari. Het personeel werd kort daarna verplaatst vanwege de veiligheidsrisico's.