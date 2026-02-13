Arie Kievit wint Zilveren Camera voor foto's rellen op Malieveld

HILVERSUM (ANP) - Arie Kievit heeft dit jaar de Zilveren Camera gewonnen. De fotograaf kreeg de belangrijke prijs voor fotojournalistiek in Nederland voor zijn fotoserie van de rellen na een demonstratie voor strenger asielbeleid. Kievit ontving de prijs vrijdag in Hilversum uit handen van Tweede Kamervoorzitter Thom van Kampen. Hij maakte de serie in opdracht van de Volkskrant.

Afgelopen september liep in Den Haag een demonstratie voor een strenger asielbeleid uit op rellen. De relschoppers gooiden onder meer met stenen en staken politievoertuigen in brand. Het geweld keerde zich ook tegen fotografen. "De veldslag op het Malieveld op 20 september laat goed zien hoe gepolariseerd de samenleving is en met wat voor woede dit gepaard gaat", aldus juryvoorzitter Eva de Vos.

Kievit was twee keer genomineerd in de categorie Nieuws nationaal. Naast zijn winnende fotoserie was ook een serie over de Rode Lijn-demonstratie tegen het geweld in Gaza genomineerd.

De Zilveren Camera wordt sinds 1949 uitgereikt. De prijs bestaat onder meer uit een wisseltrofee en 10.000 euro.