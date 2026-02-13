ECONOMIE
Zware celstraffen om plannen grote aanslag op synagoge Manchester

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 16:48
anp130226192 1
MANCHESTER (ANP/RTR) - In Groot-Brittannië zijn twee mannen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het beramen van een aanslag op een synagoge in de omgeving van Manchester. De veroordeelden zouden geïnspireerd zijn door terreurgroep Islamitische Staat.
De aanklagers stelden dat het plan dodelijker had kunnen zijn dan de massaschietpartij op Bondi Beach in Sydney in december, tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka. Daarbij vielen zestien doden, onder wie de schutter.
Volgens de aanklagers wilden Walid Saadaoui (38) en Amar Hussein (52) met automatische vuurwapens zoveel mogelijk Joden doden. Het duo kreeg gevangenisstraffen van respectievelijk 37 en 26 jaar. "Jullie waren er bijna klaar voor om dit plan uit te voeren", aldus de rechter.
In oktober vond in een synagoge in Manchester een dodelijke aanslag plaats waarbij drie doden vielen, onder wie een van de aanslagplegers. Dat was een andere synagoge dan de vrijdag veroordeelde mannen zouden hebben willen aanvallen.
