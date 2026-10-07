Arrestatie in VS in verband met schietpartijen Tumbler Ridge

OLYMPIA (ANP/DPA/AFP) - In de Verenigde Staten is een man gearresteerd die wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de reeks dodelijke schietpartijen in de West-Canadese plaats Tumbler Ridge in februari. Dat heeft het Openbaar Ministerie van de staat Washington bekendgemaakt.

De 30-jarige James Cody Bryant zou "herhaaldelijk contact" hebben gehad met de dader van de schietpartijen, aldus het OM. Hij zou haar advies hebben gegeven, geld hebben gestuurd en hebben ingestemd met het live uitzenden van de gruwelijke gebeurtenissen.

Bryant beschikte "over de nodige informatie en middelen om de politie te waarschuwen", maar "koos ervoor om dat niet te doen", stelt het OM. De verdachte kan een levenslange gevangenisstraf krijgen voor "samenzwering om mensen te doden in het buitenland".

Op 10 februari vermoordde een 18-jarige transgendervrouw uit Tumbler Ridge er haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze vijf kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Daarna doodde ze zichzelf.