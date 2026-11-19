Heb je bij Zilveren Kruis alleen een basisverzekering? Dan valt 2027 mee. De populairste polis, Basis Zeker, wordt €5,70 per maand duurder en kost volgend jaar €164,95. Volgens een analyse van Zorgwijzer is dat de goedkoopste populaire polis van de vier grote verzekeraars.

Heb je er een aanvullend pakket of een tandartsverzekering bij, dan ligt het precies andersom.

Drie van de vijf hardste stijgers zijn van Zilveren Kruis

Zorgwijzer zette alle aanvullende en tandartsverzekeringen voor 2027 naast die van dit jaar. Bij Zilveren Kruis stijgen de pakketten het hardst van alle verzekeraars: gemiddeld €3,16 per maand per pakket. Van de vijf pakketten met de grootste prijsstijging komen er drie van Zilveren Kruis. Voor die hogere premie krijg je bij die vijf pakketten niets meer vergoed dan in 2026.

Tand 3 Sterren: van €43,75 naar €49,75 per maand, €72 per jaar erbij

Aanvullend 3 Sterren: van €42,50 naar €48,25 per maand, €69 per jaar erbij

Rekenvoorbeeld: je aanvulling stijgt harder dan je basis

Stel, je hebt Basis Zeker met Aanvullend 3 Sterren. Dit jaar betaal je samen €201,75 per maand, in 2027 wordt dat €213,20. Je bent dan €11,45 per maand en €137,40 per jaar meer kwijt. De basis gaat €5,70 omhoog, de aanvulling €5,75. Je extra pakket stijgt dus net iets harder dan je basispolis.

Neem je ook Tand 3 Sterren, dan ga je van €245,50 naar €262,95 per maand. Dat is €17,45 per maand meer, ofwel €209,40 per jaar. Ongeveer twee derde van die stijging komt uit je twee extra pakketten. Let wel: bij de tandartsverzekeringen met sterren hangt de premie af van je leeftijd. Ben je 30 of ouder, dan scheelt dat in 2027 €0,20 of €0,25 per maand.

Heb je naast je basis ook een aanvullend pakket, dan zegt een goedkope basispolis dus weinig.

Bij a.s.r. ZorgBest 6 fysiobehandelingen minder

Niet alleen de prijzen veranderen. Met ZorgBest van a.s.r. kreeg je in 2026 nog 18 behandelingen fysiotherapie, manuele therapie of oefentherapie per jaar. Volgens de polisvoorwaarden van a.s.r. zijn dat er in 2027 nog 12. Zorgwijzer meldt dat de premie in dezelfde tijd met €2 per maand omhooggaat. Zorgkieswijzer meldt dat het maximum bij Ik kies zelf op dezelfde manier van 18 naar 12 behandelingen gaat.

De eerste 9 behandelingen blijven zonder eigen bijdrage. Dit jaar betaalde je €5 per behandeling voor de 10e tot en met de 18e. Voor fysio biedt ZorgBest in 2027 evenveel als het lagere pakket ZorgBeter: ook daar zijn het 12 behandelingen. Bij die twee pakketten hangt de premie bovendien af van je leeftijd: er is een tarief voor 18 tot 50 jaar en een voor 50 jaar en ouder.

Zorg en Zekerheid: één potje voor fysio en oefentherapie

Bij de meeste aanvullende pakketten van Zorg en Zekerheid had je in 2026 twee aparte potjes. Je kreeg dan bijvoorbeeld 12 behandelingen fysiotherapie en daarnaast 12 behandelingen oefentherapie. Vanaf 2027 tellen ze samen voor één maximum. De premie gaat ondertussen €1,20 tot €2,75 per maand omhoog.

De wijziging geldt voor AV-Basis, AV-Standaard Regio, AV-Sure, AV-Standaard, AV-Top, AV-Plus, AV-GeZZin en AV-Totaal. Zorg en Zekerheid zegt dat het de vergoeding hiermee aanpast aan wat gebruikelijk is in de markt. Er is ook goed nieuws: voor bepaalde fysio- en oefentherapie uit de basisverzekering betaal je vanaf 2027 geen eigen risico meer.

Zilveren Kruis is niet de enige

Poliswijzer ziet hetzelfde patroon bij meer verzekeraars. Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland en De christelijke laten de basisverzekering het minst stijgen, maar verhogen hun aanvullende en tandartsverzekeringen het meest. Menzis, DSW, ONVZ en de VGZ-labels houden hun aanvullende premies (vrijwel) gelijk. Van alle aanvullende verzekeringen met fysio wordt 61 procent duurder.

Zorgexpert Jorn Alders van Poliswijzer: "Juist de pakketten die vorig jaar het goedkoopst en bij overstappers het populairst waren, stijgen het hardst." Een voorbeeld: koos je vorig jaar bij Univé het voordeligste pakket met zes fysiobehandelingen, dan betaal je in 2027 €222 per jaar meer voor precies dezelfde dekking. Dit jaar is FBTO volgens Poliswijzer het goedkoopst voor die dekking. Overstappen scheelt je dan €98 per jaar.

Zo check je je eigen pakket