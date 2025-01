Tennisster Swiatek naar vierde ronde Australian Open

MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennisster Iga Swiatek heeft zonder problemen de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De Poolse nummer 2 van de wereld versloeg Emma Raducanu in twee sets: 6-1 6-0. De Britse, die in 2021 de US Open won, werd in 1 uur en 10 minuten verslagen.

"Ik heb genoten van het spel, en dacht bij een paar ballen: ja, dit is waar ik voor getraind heb. Ik voelde me echt zelfverzekerd", zei de 23-jarige Swiatek op de baan in Melbourne.

In de vierde ronde treft Swiatek de Duitse Eva Lys, die op plek 128 van de wereldranglijst staat. Zij won zaterdag van de Roemeense Jaqueline Christian (4-6 6-3 6-3).

Jelena Rybakina was in twee sets te sterk voor Dajana Jastremska: 6-3 6-4. De als zesde geplaatste speelster uit Kazachstan kreeg tijdens de wedstrijd last van haar rug. Ze liet zich behandelen en paste haar speelstijl aan. "Ik moest de rally's kort houden", vertelde ze na haar zege op de verliezend halvefinaliste van vorig jaar. "Nu maar hopen dat mijn fysiotherapeut magisch werk kan doen."