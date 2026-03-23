Veertigtal gewonden bij botsing luchthaven LaGuardia

NEW YORK (ANP/RTR) - Bij de botsing tussen een passagiersvlucht en een brandweerwagen op de New Yorkse luchthaven LaGuardia zijn zo'n veertig inzittenden gewond geraakt. Dat meldt de transportautoriteit in New York. Van de 41 mensen die werden overgebracht naar het ziekenhuis, liggen er nog altijd negen daar, meldt directeur Kathryn Garcia van de Port Authority of New York.

Eerder werd bekend dat bij het voorval de twee piloten van het toestel zijn omgekomen. De luchthaven blijft tot zeker 19.00 uur Nederlandse tijd gesloten. De National Transportation Safety Board (NTSB) doet onderzoek naar het voorval.

Het Air Canada-toestel kwam in botsing met een brandweerwagen die volgens de autoriteiten op weg was naar een incident elders op de luchthaven. Het toestel, dat afkomstig was uit Montreal, raakte daarbij flink beschadigd aan de neus. Op beelden bij Amerikaanse media is te zien hoe de cockpit verwrongen is. Twee politieagenten in de brandweerwagen raakten ook gewond. Zij zouden worden behandeld voor botbreuken in het ziekenhuis.