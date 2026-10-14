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Arriva: geen treinen in Limburg, nauwelijks bussen in Brabant

Samenleving
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Door de staking in het openbaar vervoer rijden er woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In de provincie Noord-Brabant rijdt ongeveer 15 procent van de bussen, verwacht de vervoerder.
In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel volgens de dienstregeling. Zo rijden vooralsnog alle treinen tussen Zwolle en Emmen, tussen Almelo en Hardenberg en tussen Zutphen en Oldenzaal. Ook bij de regionale lijnen in Groningen en Friesland verwacht Arriva geen uitval.
In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen.
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