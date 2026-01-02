Arriva verlengt perroncontroles in Emmen tegen zwartrijden

EMMEN (ANP) - Arriva gaat door met de extra perroncontroles op station Emmen om het aantal zwartrijders te verminderen, tot zeker 31 januari. De proef waarbij reizigers op het perron al op een geldig vervoersbewijs worden gecontroleerd, begon 8 december en zou vier weken duren. De controles zijn effectief, stelt Arriva: een week voor de controles waren er achthonderd boetes, de week erna vierhonderd.

De treinen tussen Zwolle en Emmen hebben te maken "met een specifieke groep overlastgevers die regelmatig zonder vervoerbewijs reist, overlast veroorzaakt op het perron en in de trein", aldus Arriva. Het gaat voornamelijk om mensen die van of naar het azc in Ter Apel gaan. Emmen is het dichtstbijzijnde treinstation.

In Zwolle zijn toegangspoortjes, in Emmen niet. Daar controleren medewerkers nu tussen 12.00 en 20.00 uur de kaartjes voordat mensen instappen. Eén treindeur opent, de rest blijft dicht. Dat er in de trein nog steeds boetes worden uitgedeeld, komt doordat mensen wel een kaartje hebben naar een station tussen Emmen en Zwolle, maar vervolgens blijven zitten tot de laatste stad.

Verder hadden de medewerkers de afgelopen vier weken onder meer te maken met agressief gedrag, aanhoudingen, het niet tonen van identiteitsbewijzen en het veroorzaken van overlast in treinen en op perrons. Dagelijks werden tientallen mensen geweigerd, regelmatig ging het om dezelfde personen, aldus Arriva.