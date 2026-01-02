Eigenaar Zwitserse bar het ligt niet aan mij: meerdere controles, voldoet aan de normen

De eigenaar van de Zwitserse bar waar de dodelijke brand heeft plaatsgevonden, meent dat zijn zaak drie keer in tien jaar is gecontroleerd en dat "alles volgens de normen is gedaan". Dat zei hij in gesprek met het Zwitserse nieuwsmedium 24 Heures.

De man, die de bar in 2015 met zijn vrouw kocht, weigerde een langer gesprek. Hij zei zich niet goed te voelen na de tragedie van nieuwjaarsnacht. De brand in Le Constellation lijkt volgens de eerste onderzoeksbevindingen te zijn ontstaan doordat ijsfonteinen aan champagneflessen waren bevestigd, die vervolgens dicht bij het plafond werden gehouden.

In het onderzoek naar de brand is aandacht voor onder meer inspecties en renovaties en de daarbij gebruikte materialen. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Onderzoekers hebben gesproken met de twee eigenaren, een Frans koppel.

Door de brand vielen al veertig doden en raakten zeker 119 anderen gewond, van wie velen ernstig.