ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eigenaar Zwitserse bar het ligt niet aan mij: meerdere controles, voldoet aan de normen

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 02 januari 2026 om 19:09
bijgewerkt om vrijdag, 02 januari 2026 om 19:36
anp020126139 1
De eigenaar van de Zwitserse bar waar de dodelijke brand heeft plaatsgevonden, meent dat zijn zaak drie keer in tien jaar is gecontroleerd en dat "alles volgens de normen is gedaan". Dat zei hij in gesprek met het Zwitserse nieuwsmedium 24 Heures.
De man, die de bar in 2015 met zijn vrouw kocht, weigerde een langer gesprek. Hij zei zich niet goed te voelen na de tragedie van nieuwjaarsnacht. De brand in Le Constellation lijkt volgens de eerste onderzoeksbevindingen te zijn ontstaan doordat ijsfonteinen aan champagneflessen waren bevestigd, die vervolgens dicht bij het plafond werden gehouden.
In het onderzoek naar de brand is aandacht voor onder meer inspecties en renovaties en de daarbij gebruikte materialen. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Onderzoekers hebben gesproken met de twee eigenaren, een Frans koppel.
Door de brand vielen al veertig doden en raakten zeker 119 anderen gewond, van wie velen ernstig.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

ANP-546090635

Waarom de ayatollahs in Iran nu wankelen

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

fire-walking_650x400_81460618240

Jong en levensgevaarlijk verbrand in Zwitserland: wat rest er na de IC?

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

Loading