Spanje ziet migratie met 40 procent terugvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 18:45
bijgewerkt om vrijdag, 02 januari 2026 om 18:47
Het aantal migranten dat Spanje bereikte in 2025 is met meer dan 40 procent teruggelopen. Dat blijkt uit statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken van dat land. Volgens het ministerie ging het om circa 37.800 migranten die het voorbije jaar Spanje bereikten, veelal over zee. In 2024 waren dat er nog zo'n 64.000.
De terugval komt vooral door het lagere aantal aankomsten via de zogenoemde Atlantische route, die loopt van West-Afrika via de Canarische Eilanden richting Spanje. Op die eilandengroep werd een afname van 62 procent geregistreerd.
Hoewel het aantal aankomsten dus is gedaald, betekent dat niet dat de aanreisroutes minder gevaarlijk werden. Volgens de Spaanse mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras overleden meer dan 3000 mensen op zee in hun poging Spanje te bereiken, van wie 437 minderjarigen.
Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat de afname het gevolg is van onder meer de samenwerking met Mauritanië en andere Afrikaanse landen.
