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Artemis-astronauten bespreken missie bij ESA in Noordwijk

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 15:11
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NOORDWIJK (ANP) - De vier astronauten die in april een ronde om de maan vlogen zijn in Nederland. In een complex van het Europees Ruimteagentschap ESA bij Noordwijk bespreken ze de Artemis II-missie.
De Amerikanen Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch en de Canadees Jeremy Hansen waren in april de eersten sinds 1972 die een ronde om de maan maakten. Ze werden daarbij de mensen die het verst ooit van de aarde verwijderd zijn geweest.
Het achterste deel van het Orion-ruimteschip dat is gebruikt voor de reis werd gebouwd door ESA. In dat deel werden onder meer de elektriciteit, zuurstof en het water voor de astronauten geregeld. Voor stroom waren de vier maanreizigers afhankelijk van zonnepanelen die zijn ontwikkeld en gebouwd door Airbus in Leiden.
Bij de bijeenkomst zijn ook de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Canada in Nederland aanwezig.
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