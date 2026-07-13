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EU roept Rusland op tot vrijlating gedeporteerde Oekraïners

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 15:05
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BRUSSEL (ANP) - Rusland en Belarus moeten onmiddellijk zorgen voor een veilige en onvoorwaardelijke terugkeer naar Oekraïne van "alle willekeurig vastgehouden, onwettig gedeporteerde en gedwongen overgebrachte Oekraïense burgers, inclusief kinderen". Deze oproep doet EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag namens alle EU-lidstaten.
De EU veroordeelt krachtig de "systematische weigering van Rusland om de identiteit, verblijfplaats en het lot te bevestigen van Oekraïners die gevangen worden gehouden of als vermist zijn opgegeven", zo staat in de verklaring. Dat is in strijd met het internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten.
De Europese Unie roept daarnaast alle staten op om de druk op Rusland op te voeren om zich aan deze afspraken te houden.
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