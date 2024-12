Arts uit Saoedi-Arabië doodt 2 mensen en verwondt er tientallen

Vrijdagavond vroeg racet een auto de menigte in op de kerstmarkt nabij de Oude Markt in Maagdenburg. Een politiewoordvoerder zegt dat d de auto “minstens 400 meter over de kerstmarkt” heeft gereden. Een video die breed wordt gedeeld op sociale media is bedoeld om te laten zien wat er is gebeurd. Kort na het misdrijf wordt een verdachte aangehouden door de politie. Op een video is te zien hoe verschillende agenten hem omsingelden bij een tramhalte voor het Allee Center.

De dader

De man die onmiddellijk na het misdrijf werd gearresteerd, heet Taleb A. en is volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Saksen-Anhalt, Tamara Zieschang, een 50-jarige arts uit Bernburg, een stad met 32.000 inwoners tussen Halle en Maagdenburg. Hij komt uit Saoedi-Arabië en kwam in 2006 voor het eerst naar Duitsland en heeft een permanente verblijfsvergunning. Volgens informatie van SZ is Taleb A. in juli 2016 erkend als asielzoeker. Recentelijk werkte hij als specialist in de psychiatrie en psychotherapie. Volgens informatie uit veiligheidskringen is de vermoedelijke dader niet bekend als islamist. Volgens officiële informatie werd de man ondervraagd. Zijn motief is nog onbekend. Hij woont al twintig jaar in Duitsland.

Saoedi-Arabië veroordeelt de vermoedelijke aanslag met een voertuig op een kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg van vrijdagavond. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Golfstaat zaterdag in een verklaring.