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Groningse politiek weigert debat over onteigening boerengrond

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 15:04
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GRONINGEN (ANP) - Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een heikel onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij BBB had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. De weigering kwam voor BBB als "donderslag bij heldere hemel", zei BBB'er Klaas-Willem de Jong na lang ingelast intern beraad.
In de BBB ligt de kwestie uiterst gevoelig. De helft van de twaalfkoppige fractie stemde er in april mee in om de onteigeningsprocedure in gang te zetten. Daar kwam harde kritiek op van boeren en ook de landelijke partijleider Henk Vermeer bemoeide zich ermee. Binnen BBB is gedwongen onteigening juist taboe. Pikant is dat BBB-gedeputeerde Leo Wenneger (landbouw) het voorstel had gedaan namens het college van BBB, PvdA, GroenLinks en VVD.
Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier, die volgens het college nodig is om een waterberging aan te leggen en natuur te realiseren. Het is het laatste puzzelstukje van een aansluitend natuurgebied. De BBB-fractie vindt dat de Staten het besluit destijds namen op basis van onvolledige informatie van het college en wil dat bespreken. Voorafgaand aan het debat van woensdag zou BBB nog informatie aanleveren, maar dat is niet gebeurd.
Commissaris van de Koning René Paas meldde aan het begin van de commissievergadering dat Gedeputeerde Staten het openbare debat nu niet wilden voeren. De reden is niet alleen het ontbreken van informatie, maar ook dat het om een individuele zaak gaat die bovendien nog onder de rechter is. De meeste fracties gingen daarin mee. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering eind deze maand aan de orde komt.
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