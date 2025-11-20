ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Artsen boos over deepfakes waarin zij zogenaamd tips geven

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 12:08
anp201125141 1
AMSTERDAM (ANP) - Neuropsycholoog Erik Scherder van de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat aangifte doen van deepfakevideo's waarin hij het gebruik van bepaalde medicijnen zou aanraden. Dat laat de hoogleraar donderdag weten aan het ANP. Scherder reageert op een uitzending van Pointer Checkt over dit onderwerp, die zondag op YouTube verschijnt.
Daaruit blijkt dat ruim veertig artsen en bekende Nederlanders slachtoffer zijn van nepvideo's waarmee supplementen op TikTok worden gepromoot. Door AI lijkt het alsof zij het echt zijn. "Het is diep- en dieptriest dat mensen dit soort video's maken", zegt Scherder. "Ik ga actie ondernemen en aangifte doen", zegt hij. "Dit mag je niet ongemerkt voorbij laten gaan."
Ook intensivist Diederik Gommers van het Erasmus MC komt in de deepfakes voor. "Ik krijg met regelmaat meldingen van mensen dat ik in filmpjes troep aanprijs. Dat zet mijn betrouwbaarheid als arts op het spel." Gommers vindt dat de politiek tegen deepfakes moet optreden.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading