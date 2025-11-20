Duizend lichamen terug naar Oekraïne

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft duizend lichamen teruggekregen van wat wordt verondersteld omgekomen krijgsgevangenen te zijn in de oorlog met Rusland.

Experts moeten de identiteit van de gesneuvelden nog vaststellen, aldus de Oekraïense autoriteiten op berichtendienst Telegram. De lichamen zijn overgedragen door Rusland. Kyiv en Moskou hebben sinds het begin van de Russische invasie in 2022 al duizenden lichamen uitgewisseld.

Oekraïne beschuldigde Rusland er onlangs nog van omgekomen militairen op wanordelijke wijze uit te leveren, onder andere door zelfs lichamen van Russische soldaten mee te sturen. Moskou heeft dat weersproken.