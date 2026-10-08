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Asieldemonstratie Opheusden rustig verlopen

Samenleving
door anp
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OPHEUSDEN (ANP) - Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden is donderdagavond rustig verlopen. Even na 22.30 uur waren de meesten van de 150 demonstranten die zich hadden verzameld bij het gemeentehuis, vertrokken, zag een ANP-verslaggever.
Er was geen sprake van spreekkoren, spandoeken of anti-azc-liederen. Een enkele aanwezige droeg een Nederlandse vlag. Onder de demonstranten waren vooral jongeren die in groepjes op de wegen rondom het gemeentehuis stonden. Met hen had de gemeente een eindtijd van 22.00 uur afgesproken. Ook waren er camera's en extra verlichting.
Op 17 september liep een demonstratie in Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) uit de hand. Aanleiding was het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. De demonstranten richtten vernielingen aan en gooiden zwaar vuurwerk naar agenten. De ME greep in en veertien mensen werden aangehouden.
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