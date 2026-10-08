Ben je alleenstaande ouder en woon je met een vriendin of een andere volwassene die niet je partner is? Dan ziet Dienst Toeslagen die huisgenoot nu vaak als je toeslagpartner, en telt diens inkomen mee. Vanaf 1 januari 2027 houdt dat op. Volgens Dagelijkse Standaard heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging partnerbegrip toeslagen op 6 oktober als hamerstuk aangenomen. De regel staat daarmee vast.

Een adres en een kind maken je nu nog partners

Zo werkt het nu: staan twee volwassenen op hetzelfde adres ingeschreven, samen met een minderjarig kind van een van hen, dan zijn ze toeslagpartners. Dat geldt ook als er geen relatie is. Dagelijkse Standaard gaf in september het voorbeeld van iemand die een vriendin met haar kind tijdelijk onderdak biedt.

Het inkomen van die huisgenoot telt dan mee voor je zorgtoeslag en kindgebonden budget, ook al betaalt die niet mee aan de kosten van je kind. Bovendien is de alleenstaande-ouderkop alleen voor ouders zonder toeslagpartner. Volgens de Eerste Kamer geeft partnerschap in zulke situaties "geen reëel beeld van hun draagkracht".

Zoveel kan het schelen

Het kabinet verwacht dat ongeveer 18.000 mensen door de wetswijziging recht krijgen op (meer) toeslag, schrijft Dagelijkse Standaard. Eind september noemde Dagpeil nog een kabinetsschatting van ongeveer 10.000 mensen. Volgens Dagelijkse Standaard levert het gemiddeld dit op:

Zorgtoeslag: gemiddeld €1.000 extra

Kindgebonden budget: gemiddeld €1.915 hoger, omdat het inkomen van de vroegere toeslagpartner niet meer meetelt

Alleenstaande-ouderkop: gemiddeld ongeveer €3.260

Dit zijn gemiddelden. Hoeveel jij erop vooruitgaat, hangt af van je eigen inkomen en vermogen en van wat je nu al krijgt.

Een gedeeld adres met een minderjarig kind is straks niet meer genoeg om toeslagpartners te zijn.

Ook drie andere regels verdwijnen

De wet schrapt nog drie regels. Waren jullie vorig jaar toeslagpartners en wonen jullie nog op hetzelfde adres? Dan blijven jullie dat nu automatisch, maar die regel vervalt. Dat geldt ook voor de regel dat je, als je een deel van het jaar toeslagpartners bent, dat de rest van dat jaar blijft. En een minderjarige kan straks geen toeslagpartner meer worden. Volgens adviesbureau Juntz voorkomt dat dat minderjarige ouders de alleenstaande-ouderkop mislopen.

Wie wél toeslagpartner blijft

Niet elke huisgenoot valt straks buiten je toeslagen. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan blijft je partner je toeslagpartner. Dat geldt volgens Dagelijkse Standaard ook als je op hetzelfde adres woont en samen een kind of een koopwoning hebt. Heb je een notarieel samenlevingscontract, dan kun je ook toeslagpartner blijven.

Voor de huurtoeslag gelden aparte regels. Woont er iemand bij je die geen toeslagpartner is, bijvoorbeeld een inwonende ouder of een volwassen kind, dan telt diens inkomen daar deels mee, schrijft O-Z

Betaald met een lagere vermogensgrens

De maatregel wordt betaald door de vermogensgrenzen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget te verlagen. Voor een alleenstaande daalt de grens volgens Dagpeil van €146.011 naar €119.122. Volgens Juntz zakken de grenzen per 1 januari 2027 met bijna €30.000.

Het gaat om je vermogen op 1 januari 2027. Heb je op die dag meer dan de nieuwe grens, dan heb je volgens Dagpeil dat hele jaar geen recht op deze toeslagen.

Wat je nu kunt doen