Asielminister Faber bezoekt overvol aanmeldcentrum Ter Apel

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) gaat woensdag naar het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Ze gaat kennismaken, maar kan in de Groningse plaats ook kritische vragen verwachten over de voorgenomen intrekking van de spreidingswet, die mede bedoeld is om de aanhoudende druk op Ter Apel te verlichten.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven structureel te veel mensen. Dat veroorzaakt niet alleen overlast in de omgeving, maar ook gevaarlijke situaties, waarschuwde onlangs nog de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook na ingrijpen door de rechter is het nog niet gelukt het aantal asielzoekers dat er de nacht doorbrengt blijvend onder het maximum van 2000 te brengen.

Het vorige kabinet kwam met de spreidingswet, die gemeenten moet aansporen meer plekken vrij te maken voor de opvang van asielzoekers. Dat zou doorstroming op gang moeten brengen, zodat de druk op Ter Apel afneemt. Maar het nieuwe kabinet ziet niets in die aanpak en wil vooral inzetten op vermindering van de instroom.