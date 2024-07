Boze golfer Luiten overweegt nog juridische stappen voor Spelen

NORTH BERWICK (ANP) - Golfer Joost Luiten overweegt nog verdere juridische stappen te ondernemen om toch nog naar de Olympische Spelen van Parijs te mogen. In een reactie aan het ANP uit de 38-jarige Nederlander opnieuw zijn ongenoegen over het feit dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een andere golfer zijn plaats heeft laten innemen. "Het geeft weer aan dat de Spelen allang niet meer over de sporten en sporters gaan, maar alleen maar voor de bobo's is", laat Luiten weten.

Luiten hoorde dinsdag officieel dat hij toch niet naar de Spelen mag, ondanks dat sportkoepel NOC*NSF hem na een uitspraak van de rechter uiteindelijk alsnog had aangemeld. De golfer had voldaan aan de internationale kwalificatie-eisen, maar niet aan de aanvullende eisen van NOC*NSF. De rechter oordeelde echter dat Luiten alsnog mee mocht doen aan de Spelen. In de tussentijd had het IOC zijn plek echter al aan iemand anders gegeven.

"Iedereen verschuilt zich achter elkaar en je komt gewoon niet bij de kern van het probleem. Juridische stappen zouden kunnen, daar ben ik nog over aan het nadenken." Luiten is echter bang dat de kosten hiervan hoog kunnen oplopen. "En het wespennest waar je dan in komt, is nog heftiger dan hier in Nederland."