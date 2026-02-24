ECONOMIE
Asielminister op eerste werkdag met spoed naar debat Eerste Kamer

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 14:20
anp240226135 1
DEN HAAG (ANP) - De nieuwe asielminister Bart van den Brink (CDA) moet op zijn eerste werkdag met spoed naar de Eerste Kamer voor een debat. Dat komt omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de problemen zou komen als een wet over het opslaan van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken van asielzoekers, niet wordt verlengd vóór 1 maart. Eerste Kamerleden zijn niet te spreken over de gang van zaken.
Bij de IND moeten bepaalde biometrische gegevens worden vernietigd als de wet niet wordt verlengd. Ook mag de dienst dan geen vingerafdrukken meer afnemen en gezichtsopnamen maken van vreemdelingen.
Eigenlijk zou de Eerste Kamer dinsdagmiddag om 17.15 uur hierover debatteren. De senaat heeft op het laatst besloten om dat te vervroegen naar 14.30 uur. Dan heeft de minister nog iets meer tijd om vragen die Eerste Kamerleden stellen tijdens het debat te beantwoorden. De senatoren willen namelijk het liefst dinsdagavond al stemmen over de wet.
