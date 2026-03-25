Asielzoeker die land niet uit wil, moet cel in voor mishandeling

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 14:26
UTRECHT (ANP) - Een 35-jarige Somalische man moet veertien weken de cel in, omdat hij na zijn asielprocedures niet terug wil naar Somalië en iemand heeft mishandeld. Dat heeft de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten.
De man sloeg in februari een medebewoner in elkaar in een opvang voor alcoholverslaafde dak- en thuislozen in Amersfoort. Toen bleek dat zijn verblijfsvergunning in 2019 is ingetrokken, omdat hij een strafblad had. Hij kreeg een celstraf voor ontucht en voor een poging tot verkrachting van een minderjarig meisje. De man kreeg in 2023 een inreisverbod voor tien jaar, waardoor hij die periode dus niet in Nederland mocht zijn. Desondanks bleef de man in Nederland.
De rechter stelt dat er grenzen zijn aan het gastvrij ontvangen van vluchtelingen in Nederland. Een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken als iemand zich ernstig misdraagt. Door hier te blijven en steeds strafbare feiten te plegen, respecteert de verdachte die grenzen niet, aldus de rechter.
Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

Niet alleen “vergeetachtig”: cannabis blijkt het geheugen breed te ontregelen

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een ‘abominabele’ verdediging

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

