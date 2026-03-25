Skiër McGrath wint wereldbekerklassement slalom, dagzege Haugan

HAFJELL (ANP) - De Noorse skiër Atle Lie McGrath heeft het wereldbekerklassement van de slalom gewonnen. Op de laatste slalom van het seizoen werd McGrath achtste, waarmee hij de Fransman Clément Noël en de Braziliaan met Noorse roots Lucas Pinheiro Braathen voorbleef in het eindklassement. De zege ging woensdag in het Noorse Hafjell naar de Noor Timon Haugan.

Het was de laatste wedstrijd van het skiseizoen, waarmee ook de eindstand in de algemene wereldbeker werd bepaald. Al bijna twee weken geleden besliste de Zwitser Marco Odermatt die in zijn voordeel. Hij won het klassement voor het vijfde jaar op rij. Pinheiro Braathen is in de algemene wereldbeker tweede geworden, McGrath derde.