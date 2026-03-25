Skiër McGrath wint wereldbekerklassement slalom, dagzege Haugan

Sport
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 14:27
HAFJELL (ANP) - De Noorse skiër Atle Lie McGrath heeft het wereldbekerklassement van de slalom gewonnen. Op de laatste slalom van het seizoen werd McGrath achtste, waarmee hij de Fransman Clément Noël en de Braziliaan met Noorse roots Lucas Pinheiro Braathen voorbleef in het eindklassement. De zege ging woensdag in het Noorse Hafjell naar de Noor Timon Haugan.
Het was de laatste wedstrijd van het skiseizoen, waarmee ook de eindstand in de algemene wereldbeker werd bepaald. Al bijna twee weken geleden besliste de Zwitser Marco Odermatt die in zijn voordeel. Hij won het klassement voor het vijfde jaar op rij. Pinheiro Braathen is in de algemene wereldbeker tweede geworden, McGrath derde.
POPULAIR NIEUWS

Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

ANP-504427597

Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

ANP-423410812

Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

Niet alleen “vergeetachtig”: cannabis blijkt het geheugen breed te ontregelen

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een ‘abominabele’ verdediging

ANP-431149688

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

