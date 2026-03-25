Raad Gorinchem worstelt met verkiezingsuitslag na ronselverhalen

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 14:14
anp250326113 1
GORINCHEM (ANP) - Raadsleden in Gorinchem zitten met een dilemma, nu in de gemeente een strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijke ronselen van stemmen loopt. De oude gemeenteraad kan de verkiezingsuitslag geldig verklaren en het onderzoek afwachten, maar ook besluiten dat er een herstemming moet komen, wat uniek zou zijn. De partij die met 7 zetels (van de 25) de grootste werd, Democraten Gorinchem, is daar vooralsnog niet voor.
"Dat is vrij extreem", zegt lijsttrekker Pierre Schefferlie. "Er is nog niets aangetoond. De vraag is of een herstemming dan proportioneel is. We hebben nog geen data gezien over de impact op de zetelverdeling, maar ik ga ervan uit dat die beperkt is."
Veel lokale politici hebben behoefte aan meer informatie en hopen dat de Kiesraad meer duidelijkheid kan geven over de opties. De SP, die volgens de voorlopige uitslag 1 zetel behaalde, is stellig: "Wij vinden het essentieel dat er een volledig en onafhankelijk onderzoek komt, zodat alle feiten boven tafel komen. Eerder kunnen we ook niet akkoord gaan met de uitslag."
hh 46544244

ANP-423410812

ANP-504427597

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

ANP-554231656

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

