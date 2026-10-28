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ASML draagt 100 miljoen bij aan Rijksmuseum Eindhoven

Samenleving
door anp
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EINDHOVEN (ANP) - ASML zal in twintig jaar tijd 100 miljoen euro bijdragen aan de toekomstige vestiging van het Rijksmuseum in Eindhoven. Dat hebben de gemeente en de chipmachinemaker vastgelegd.
ASML levert een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro vanaf het moment dat het museum de deuren opent. Dat moet ergens tussen 2032 en 2034 gebeuren.
"Dat ASML voor de lange termijn founding partner wordt van Rijksmuseum Eindhoven is prachtig nieuws voor Brainport Eindhoven. Het is een mooi voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven bij onze stad en regio", zegt burgemeester Jeroen Dijsselbloem. ASML zegt te hopen dat het "een internationaal erkend museum en publiekstrekker" voor de regio wordt.
Vorig jaar december werd bekend dat het Rijks een vestiging in Eindhoven krijgt. Het nieuw te bouwen museum komt aan de Dommel, vlak bij het station, en zal werken uit de collectie van het Rijksmuseum tonen. De bouw van het museum gaat 80 miljoen euro kosten en de jaarlijkse exploitatie wordt geschat op 11 à 12 miljoen euro.
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