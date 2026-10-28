ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man aangehouden voor het vliegen met drone boven Eemshaven

Samenleving
door anp
anp281026233 1
Volg ons op Google Nieuws
EEMSHAVEN (ANP) - De politie heeft vorige week dinsdag een man aangehouden nadat zij meerdere meldingen ontving van verdachte dronevluchten boven het Eemshavengebied. Het gaat om een man die in België woont, bevestigt de politie na berichtgeving door Dagblad van het Noorden. Over zijn leeftijd of nationaliteit is niets bekendgemaakt.
Het is verboden om met een drone boven de Eemshaven te vliegen. Het vliegverbod geldt daar omdat het een gebied is met vitale infrastructuur en een vaste vestiging van Defensie. Daarnaast wordt er veel materieel van NAVO-partners in de haven overgeslagen.
De man is inmiddels terug in België maar blijft nog wel verdachte. Waar hij precies van verdacht wordt, wist een politiewoordvoerder niet.
RTV Noord meldt dat er ook andere verdachte dronewaarnemingen zijn gedaan in de provincie Groningen, zoals bij het chemiepark bij Farmsum en het zonnepark in Scheemda. De politie gaat er niet van uit dat er een verband is tussen de waarnemingen en heeft nog niemand hiervoor aangehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

shutterstock_2695635061 abp

Stop je vanaf 2027 bij de overheid of in het onderwijs zonder nieuwe baan? Na drie maanden krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Loading