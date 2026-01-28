ASML flink hoger op positief Damrak na recordcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachineproducent ASML steeg woensdag fors op de beurs in Amsterdam na de bekendmaking van sterke kwartaalcijfers en gunstige vooruitzichten, die de verwachtingen overtroffen. Het orderboek bereikte in het vierde kwartaal een recordhoogte, vooral dankzij een aanhoudende groei in de vraag naar geavanceerde chipmachines. Deze zijn nodig omdat steeds krachtigere chips essentieel zijn voor AI-toepassingen en datacenters.

ASML kondigde ook aan vele honderden banen in de managementlaag van afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling te gaan schrappen. De ingreep is nodig omdat de organisatie volgens de directie te stroef is geworden. ASML stond kort na de opening ruim 7 procent hoger.

De AEX, de index van de 30 meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, won 1,5 procent op 1017,07 punten. De MidKap ging 0,5 procent omhoog tot 993,98 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren echter tot 0,6 procent.

Rentebesluit VS

Beleggers deden het voorzichtig aan, in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit later op de dag. Algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve de leenkosten onveranderd laat. Beurshandelaren zijn vooral alert op signalen over het toekomstige leiderschap van de Fed. De huidige Fed-voorzitter Jerome Powell, wiens termijn in mei afloopt, zal waarschijnlijk echter niet ingaan op speculaties over wie president Donald Trump zal nomineren als de volgende centralebankpresident.

Behalve ASML maakte ook KPN zijn resultaten bekend, maar deze vielen minder goed in de smaak bij beleggers. Het telecomconcern behaalde in het vierde kwartaal 2,7 procent meer omzet, terwijl de nettowinst met 12 procent toenam. Voor dit jaar verwacht KPN een omzetgroei uit diensten van 2 tot 2,5 procent. Aandelen KPN daalden 1 procent.

Prijs

Philips klom 0,8 procent. Zakenbank KBC Securities heeft een koopadvies gegeven voor het zorgtechnologiebedrijf.

Op de beurs in Parijs verloor LVMH, het luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton en Christian Dior, ruim 6 procent. Het concern heeft de omzet en winst vorig jaar zien dalen, werd dinsdag nabeurs bekend. In Stockholm klom de Zweedse vrachtwagenfabrikant Volvo 2,3 procent na de publicatie van cijfers.