WASHINGTON (ANP) - The Atlantic heeft details gepubliceerd uit overleg in een besloten groep op Signal waarin hoge regeringsfunctionarissen een aanval op Jemen bespraken. De hoofdredacteur van het blad was ongevraagd aan die groep toegevoegd en kon meelezen. Aanvankelijk had hij de details uit veiligheidsoverwegingen niet naar buiten gebracht. Nu doet hij dat alsnog nadat het Witte Huis had gezegd dat er niets geheims besproken was.