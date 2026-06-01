Atletiekunie: hardloopevenementen hadden maatregelen op orde

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 11:42
ARNHEM (ANP) - De organisatoren achter de hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht van zondag hadden de veiligheidsmaatregelen op orde. Dat zegt de Atletiekunie nadat meerdere hardlopers onwel waren geworden door de warmte.
Volgens de sportbond waren er "ruim voldoende maatregelen" getroffen om verantwoord om te gaan met de warmte, maar had niet iedere deelnemer zich goed genoeg voorbereid.
De veiligheid bij hardloopevenementen is volgens de unie "een gedeelde verantwoordelijkheid". "Organisatoren kunnen veel maatregelen treffen, maar lopers zelf spelen een cruciale rol." Zo moeten zij goed voorbereid en fit aan de start staan en hun tempo, kleding en hydratatie aanpassen aan het weer.
Aan de evenementen deden duizenden lopers mee. Het merendeel was volgens de Atletiekunie goed voorbereid. Zij hadden hun tempo, kleding en hydratatie aangepast op het weer. "Deze factoren zijn minstens zo belangrijk als de maatregelen van de organisatie."
