Het tijdstip waarop je sport doet ertoe

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 31 mei 2026 om 14:24
Vroege vogel of avondmens? Het blijkt geen onschuldige voorkeur. Wetenschappers zien steeds duidelijker dat het moment waarop je traint mee bepaalt hoe je lichaam reageert — van vetverbranding tot bloeddruk en zelfs het risico op hartziekten.

Ochtend: vet verbranden en je hart beschermen

Wie 's ochtends sport, bij voorkeur nuchter, verbrandt aantoonbaar meer vet. Cortisol en groeihormoon pieken vroeg op de dag, waardoor je lichaam eerder naar vetreserves grijpt (Frontiers in Physiology). Grootschalig onderzoek koppelt sporten tussen 7 en 8 uur bovendien aan 31% minder kans op kransslagaderziekte (Yahoo Health).

Middag: piek in prestatie

Tussen 14.00 en 18.00 uur is je lichaamstemperatuur op z'n hoogst, zijn spieren soepeler en werken mitochondriën optimaal (Mayo Clinic). Ideaal voor krachttraining of intervallen. Een analyse onder 90.000 mensen liet zien dat juist middagsport het sterkst beschermt tegen hartziekten en vroegtijdig overlijden — vooral bij mannen en ouderen.

Avond: bloeddruk en bloedsuiker

Avondtraining verlaagt de bloeddruk tot 24 uur lang, wat vooral ouderen met hypertensie helpt (Corpus Christi Medical Center). Voor mensen met type 2-diabetes verbetert avondsport de insulinegevoeligheid meer dan ochtendsport (PubMed). En de oude angst dat avondsport je slaap verstoort, blijkt onterecht (Time).

Luister naar je chronotype

Het belangrijkste inzicht: één maat past niet iedereen. Wie zijn trainingstijd afstemt op zijn natuurlijke ritme — ochtendmensen vroeg, avondmensen later — boekt meer winst op bloeddruk, conditie en slaap (BBC). Avondmensen die zichzelf forceren tot 6-uur-trainingen, doen zichzelf op lange termijn juist tekort.

Kort samengevat

  • Afvallen: ochtend, eventueel nuchter
  • Prestatie en kracht: late middag
  • Bloeddruk en bloedsuiker: avond
  • Volhouden: het moment dat bij jouw ritme past
Zoals cardioloog Keith Ferdinand het stelt: "Consistentie weegt zwaarder dan het specifieke tijdstip."

