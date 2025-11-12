Australië en Indonesië sluiten veiligheidspact

SYDNEY/JAKARTA (ANP/AFP) - Australië en Indonesië zijn het eens geworden over een nieuw veiligheidsverdrag. De buurlanden spreken af nauwer militair samen te werken en elkaar te contacteren als een van de landen zich bedreigd voelt.

De Australische premier Anthony Albanese en de Indonesische president Prabowo Subianto kondigden het pact aan tijdens een bezoek van Prabowo aan Sydney. "We kunnen onze buren niet kiezen", zei Prabowo. "En goede buren helpen elkaar in tijden van moeilijkheden."

Volgens Albanese is dit verdrag "een erkenning van onze beide landen dat samenwerken de beste manier is om de vrede en stabiliteit te bewaken". Hij hoopt volgend jaar het akkoord definitief te tekenen in Indonesië.

Australië probeert de banden aan te halen met andere landen in de Indo-Pacifische regio, waar China en de Verenigde Staten wedijveren om invloed. Australië is een bondgenoot van de VS, Indonesië wil zich neutraal opstellen en beide kanten tevreden houden.