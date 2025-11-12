ECONOMIE
FT: Britten wilden eigen communicatiekanaal met regime Poetin

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 9:12
LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft geprobeerd een discreet communicatiekanaal te openen naar de Russische president Vladimir Poetin. Dat schrijft zakenkrant Financial Times, die zich baseert op informatie van anonieme bronnen. De poging zou zijn mislukt.
De Britse nationale veiligheidsadviseur Jonathan Powell belde volgens de krant eerder dit jaar met Joeri Oesjakov, een topadviseur van de Russische leider. Het gesprek zou volgens een bron "niet goed zijn verlopen" en ook geen vervolg hebben gekregen.
Het telefoontje zou een eigen initiatief van de Britse overheid zijn geweest dat werd gesteund door sommige Europese landen. Het was bedoeld om ervoor te zorgen dat de standpunten van de Europeanen correct doorgegeven konden worden aan de Russische regering. "De zorg is dat we de gesprekken met de Russen uitbesteden aan de Amerikanen", legde een Europese functionaris uit aan de krant. De VS hebben onder president Donald Trump het voortouw genomen in het diplomatieke overleg met Rusland.
