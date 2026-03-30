HRW: Iran gebruikt onwettige clusterbommen bij aanvallen Israël

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 5:57
BEIROET (ANP) - De Iraanse regering heeft "herhaaldelijk gebruikgemaakt" van clusterbommen bij aanvallen op Israël sinds 28 februari. Dat meldt Human Rights Watch (HRW). Bij de aanvallen zijn minstens vier burgers omgekomen, wat in strijd is met de oorlogsregels en mogelijk neerkomt op oorlogsmisdaden.
Human Rights Watch bevestigde drie afzonderlijke Iraanse aanvallen met clusterbommen in dichtbevolkte gebieden. Bij twee van die aanvallen kwamen mensen om het leven nabij Tel Aviv. Op 9 maart vielen twee doden nabij Yehud, op 18 maart kwamen een oudere man en vrouw om het leven in Ramat Gan.
"Het gebruik van clusterbommen door Iran in dichtbevolkte gebieden in Israël vormt een voorzienbaar en langdurig gevaar voor burgers", schrijft Human Rights Watch. "Clusterbomfragmenten worden over een groot gebied verspreid, waardoor ze willekeurig zijn en in strijd met de oorlogsregels."
Een clusterbom is een projectiel dat in meerdere springkoppen uiteenvalt om zo over een groter gebied schade aan te richten. Veel van deze explosieven ontploffen niet bij de eerste impact, waardoor deze achterblijven en net als landmijnen jarenlang of zelfs decennialang mensen kunnen doden of verminken, tenzij ze worden opgeruimd en vernietigd.
