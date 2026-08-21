Australië klaagt man aan voor poging tot spionage

CANBERRA (ANP/AFP/RTR) - In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd voor een poging tot spionage. Hij zou hebben geprobeerd Rusland te informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. Dat meldt de Australische politie vrijdag.

De Russisch-Australische man was in oktober 2024 naar Rusland gevlogen om daar een "militaire" training te volgen. Hij keerde daarna terug naar Australië, waar hij contact had met personen van wie hij dacht dat ze bij de Russische inlichtingendiensten zaten. In 2025 zou hij naar Oekraïne zijn gegaan en zich daar hebben aangesloten bij het Oekraïense leger. Hij kreeg toegang tot informatie over militair personeel, eenheden en locaties, die hij geprobeerd zou hebben door te spelen naar zijn Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is.

Volgens de politie bracht de man de veiligheid van Oekraïense militairen in gevaar met zijn handelen. Hij kan maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen en moet in de rechtbank van Brisbane verschijnen.