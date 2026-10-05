Cv-ketel of warmtepomp? Zo pakt de energierekening van 2027 voor jou uit

Gas wordt in 2027 zwaarder belast, stroom juist lichter. Dat klinkt als goed nieuws voor wie de cv-ketel al heeft ingeruild. Maar wie de rekensom maakt, ziet dat de belastingschuif maar een paar tientjes scheelt. De echte tik zit in een post waar je zelf niets aan kunt doen.

Wat er verandert

De energiebelasting op een kuub gas stijgt van €0,7267 naar €0,7457. Op een kilowattuur stroom daalt ze van €0,1108 naar €0,1065. De vaste belastingvermindering per aansluiting zakt een fractie, van €628,96 naar €628,69. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Een detail voor de liefhebbers: in de fiscale sleuteltabel die op Prinsjesdag verscheen, stonden per abuis de verkeerde tarieven voor de energiebelasting. Die is inmiddels gecorrigeerd. Wie in september schrok of juist juichte, mag opnieuw rekenen.

Wat het jou kost

Huishouden Verbruik per jaar Effect energiebelasting 2027 Warmtepomp, geen gas 5.000 kWh ongeveer €21 minder Hybride warmtepomp 3.000 kWh en 400 m³ ongeveer €5 minder Cv-ketel 2.500 kWh en 1.200 m³ ongeveer €12 meer Groot, slecht geïsoleerd huis 2.000 m³ gas alleen op gas al ruim €37 meer

Berekend met dezelfde verbruiken in 2026 en 2027, inclusief btw.

De belastingschuif scheelt een paar tientjes. De echte tik zit ergens anders.

De echte tik: het stroomnet

Netbeheerders verhogen hun tarieven fors. Volgens de eerste prognose van de toezichthouder betaal je in 2027 gemiddeld €89 meer voor je stroomaansluiting en €52 meer voor gas. Samen is dat €141 per jaar, ongeveer 20 procent erbij. In het gebied van Liander lopen de netbeheerkosten voor stroom en gas samen op van €744,66 naar €915,93 per jaar. De definitieve tarieven volgen in december.

Je netbeheerder hangt af van waar je woont. Wie geen gasaansluiting heeft, betaalt alleen de stijging voor stroom.

Voor een gemiddeld tweepersoonshuishouden met 2.500 kWh en 1.000 m³ gas komt de rekening in 2027 daarmee op €2.702,04. Dat is zo'n €180 meer dan dit jaar. Daarvan komt €171 uit de netbeheerkosten en maar €8 uit de belastingen.

In het kort

Gasbelasting: van €0,7267 naar €0,7457 per m³

Stroombelasting: van €0,1108 naar €0,1065 per kWh

Netbeheer: gemiddeld €141 per jaar meer (prognose)

Tweepersoonshuishouden: rekening rond €2.702, zo'n €180 hoger

CO₂-prijs op gas: uitgesteld tot 2028

Een meevaller en een onzekerheid

De meevaller: het Europese systeem dat een CO₂-prijs op gas legt, zou in 2027 ingaan maar is een jaar uitgesteld. Dat scheelt volgend jaar ongeveer 6 cent per kuub.

De onzekerheid: vanaf 1 januari 2027 moeten leveranciers een deel van het gas vervangen door duurder groen gas. Het Belastingplan rekent met ongeveer 1,8 cent per kuub inclusief btw, zo'n €16 per jaar bij 900 m³. Alleen ligt de wet die dat regelt nog bij de Tweede Kamer, en een deel van de Kamer wil de invoering een jaar opschuiven.

Netbeheer kies je niet. Overstappen naar een andere leverancier helpt hier dus niet.

Wat je nu kunt doen

Kijk op je jaarafrekening hoeveel kuub je echt verbruikt en reken met de tabel hierboven je eigen verschil uit. Vergelijk in december, als de netbeheertarieven vastliggen, je contract opnieuw. En wie al twijfelde over isoleren of een hybride warmtepomp: elke kuub die je niet stookt, is in 2027 iets meer waard dan nu.

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