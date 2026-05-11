Australië plaatst opvarenden cruiseschip weken in quarantaine

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 9:38
CANBERRA (ANP/AFP) - Australië gaat zes voormalige opvarenden van cruiseschip m/v Hondius onderbrengen op een quarantainelocatie ten noorden van Perth. Daar moeten ze zeker drie weken blijven, meldt de regering.
De groep wordt na de evacuatie van de Canarische Eilanden eerst naar een militaire basis gevlogen. Daarna gaan ze naar een quarantainecentrum dat nog stamt uit de tijd van de coronapandemie.
"Die zes mensen worden onmiddellijk overgebracht naar die quarantainevoorziening direct naast de luchtmachtbasis", aldus minister van Volksgezondheid Mark Butler op een persconferentie. Het gaat naast Australiërs ook om een Nieuw-Zeelander.
In sommige landen mogen opvarenden zich thuis isoleren. Australië kiest volgens de minister voor een strengere aanpak. "Dit is een van de krachtigste reacties die je wereldwijd zult zien", zei hij volgens omroep ABC.
