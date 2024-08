Australië roept burgers op Libanon te verlaten om oorlogsdreiging

SYDNEY (ANP/RTR) - Australië is het volgende land dat zijn burgers oproept onmiddellijk Libanon te verlaten, omdat het denkt dat er een reëel risico is dat de spanningen tussen Israël en de Libanese groep Hezbollah ernstig escaleren. Er wonen ongeveer 15.000 Australiërs in Libanon.

"Nu is het tijd om te vertrekken, de veiligheidssituatie kan snel verslechteren met weinig of geen waarschuwing", zei minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong in een videoboodschap op X.

Eerder deden Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vergelijkbare oproepen.