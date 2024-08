Vrijwilligers rapen voor elfde keer vuil van Nederlandse stranden

CADZAND (ANP) - Op de stranden van Cadzand in Zeeland en Schiermonnikoog begint donderdag een jaarlijkse schoonmaakactie. Naar verwachting rapen 1700 vrijwilligers tot en met dinsdag 15 augustus peuken, blikjes en ander afval van het zand. Ze doen dat in etappes; de twee groepen komen elkaar op de laatste dag tegen op het strand van Zandvoort.

Stichting De Noordzee organiseert de Boskalis Beach Cleanup Tour sinds 2013. Vorig jaar kwamen 1800 mensen in actie, die in vijftien dagen tijd 6081 kilo afval raapten. Strandgangers bleken het zand vooral als asbak te gebruiken, want er werden bijna 28.000 peuken gevonden. "Peuken bestaan voor 95 procent uit plastic en bevatten allerlei giftige stoffen, zoals kwik, nicotine en lood. Eén peuk kan wel 1000 liter zeewater vervuilen", stelt de stichting.

Sinds de eerste schoonmaakactie brachten 20.724 vrijwilligers 109.639 kilo afval bij elkaar, becijferde de stichting vorig jaar. De stichting hoopt dat er meer preventieve maatregelen tegen de strandvervuiling komen. Zo is ze groot voorstander van rookvrije stranden.