ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australië werkt aan strengere wapenwetgeving na aanslag

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 11:20
anp151225096 1
CANBERRA (ANP) - De Australische politiek gaat de wapenwetgeving aanscherpen na de Bondi Beach-aanslag. Premier Anthony Albanese bevestigde na politiek topoverleg met leiders van deelstaten dat er landelijke maatregelen komen, berichten omroep ABC en 9News.
Het is al duidelijk naar welke stappen wordt gekeken. Zo kan het aantal vuurwapens worden beperkt dat mensen mogen bezitten en kunnen mogelijk alleen Australische burgers nog in aanmerking komen voor een wapenvergunning.
De leiders waren het erover eens dat "doortastend en gericht" opgetreden moet worden om de wapenwetgeving te hervormen, staat in een verklaring.
Port Arthur Massacre
Het kan volgens media de grootste hervorming van de wapenwetgeving worden sinds een bloedbad in Tasmanië uit 1996. Bij het zogenoemde Port Arthur Massacre vielen toen tientallen doden.
Bij het populaire Bondi Beach kwamen dit weekend zeker vijftien mensen om het leven toen aanslagplegers het vuur openden. Dat gebeurde tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading