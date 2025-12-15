Australië werkt aan strengere wapenwetgeving na aanslag

CANBERRA (ANP) - De Australische politiek gaat de wapenwetgeving aanscherpen na de Bondi Beach-aanslag. Premier Anthony Albanese bevestigde na politiek topoverleg met leiders van deelstaten dat er landelijke maatregelen komen, berichten omroep ABC en 9News.

Het is al duidelijk naar welke stappen wordt gekeken. Zo kan het aantal vuurwapens worden beperkt dat mensen mogen bezitten en kunnen mogelijk alleen Australische burgers nog in aanmerking komen voor een wapenvergunning.

De leiders waren het erover eens dat "doortastend en gericht" opgetreden moet worden om de wapenwetgeving te hervormen, staat in een verklaring.

Port Arthur Massacre

Het kan volgens media de grootste hervorming van de wapenwetgeving worden sinds een bloedbad in Tasmanië uit 1996. Bij het zogenoemde Port Arthur Massacre vielen toen tientallen doden.

Bij het populaire Bondi Beach kwamen dit weekend zeker vijftien mensen om het leven toen aanslagplegers het vuur openden. Dat gebeurde tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka.