Dodental loopt op na overstromingen Marokko

SAFI (ANP/RTR) - Het dodental na de plotselinge overstromingen zondag in de Marokkaanse kuststad Safi is opgelopen naar zeker 37, meldden Marokkaanse media. In een uur tijd viel er zoveel regen dat tientallen huizen en winkels onder water kwamen te staan. Ook werden auto's meegesleurd door modderstromen en is er schade ontstaan aan wegen in omliggende gebieden.

Het is het dodelijkste weerincident in het land in meer dan tien jaar tijd. Volgens lokale autoriteiten worden veertien mensen behandeld in het ziekenhuis; twee van hen zouden zwaargewond zijn.

Het waterpeil is zondagavond weer gedaald. Sindsdien zijn reddingswerkzaamheden in volle gang. De Marokkaanse weerdienst waarschuwt voor nieuwe zware regenval later deze week.