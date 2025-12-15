ECONOMIE
Pussy Riot in Rusland aangemerkt als extremistische organisatie

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 11:19
anp151225095 1
MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische punkband Pussy Riot is in Rusland op de lijst met extremistische organisaties gezet. Daardoor zijn niet alleen de optredens van de groep verboden, maar wordt het bijvoorbeeld ook illegaal om berichten van de band op sociale media te liken.
Pussy Riot werd wereldwijd bekend door een protest tegen president Vladimir Poetin in een Russisch-orthodoxe kerk in 2012. Enkele bandleden zaten daarna celstraffen uit. Hun liedjes werden verboden, maar Pussy Riot werd een symbool voor verzet tegen het Kremlin.
Tegenwoordig wonen de bandleden niet meer in Rusland. Ze werden in september bij verstek veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor het verspreiden van leugens over Rusland.
Pussy Riot verwerpt alle beschuldigingen en is ook niet onder de indruk van het nieuwe extremisme-stempel. "Als het vertellen van de waarheid extremistisch is, dan zijn wij graag extremisten", schreef een van de leden op X.
