Australische politie bevestigt dood twee agenten, zoekactie loopt

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:40
POREPUNKAH (ANP) - De Australische politie heeft bevestigd dat twee agenten zijn doodgeschoten en een derde gewond is geraakt. Er is een "aanzienlijke zoekoperatie" bezig om de schutter te vinden, aldus de politie van de deelstaat Victoria. Het gebeurde in landelijk gebied buiten Porepunkah, tussen Melbourne en Canberra.
Volgens nieuwssite ABC waren ongeveer tien politiemensen bezig met een zedenonderzoek. De schutter zou vermoedelijk een zogenoemde soevereine burger zijn, die het gezag van de overheid niet erkent.
De politie meldt op Facebook dat de agent die zwaargewond is geraakt, werd getroffen in zijn onderlichaam. Andere agenten bleven fysiek ongedeerd.
Vakbond Police Association Victoria spreekt op Facebook van een "zinloze moord op onze vrienden, collega's en zeer geliefde familieleden". "Deze moedige agenten gingen vandaag zoals iedere dag naar hun werk om de gemeenschap te beschermen. Hun toewijding aan het beschermen van de levens van anderen kostte dat van henzelf."
Israëlische betogers eisen vrijlating gijzelaars en einde oorlog

BBB en VVD overleggen over verdeling kabinetsposten

