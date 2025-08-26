ECONOMIE
Israëlische betogers eisen vrijlating gijzelaars en einde oorlog

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:38
anp260825076 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - Demonstranten voeren in Israël actie voor de vrijlating van de gijzelaars in de Gazastrook en een einde aan de oorlog. De betogingen vinden plaats op de dag van een nieuw overleg van het veiligheidskabinet.
Betogers gingen dinsdag al vroeg de straat op. Ze blokkeerden grote wegen en voerden actie bij de huizen van verschillende ministers en een kantoor van de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv. Ook familieleden van de laatste vijftig gijzelaars deden mee aan demonstraties.
De agenda van de kabinetsbijeenkomst is niet openbaar gemaakt, maar volgens lokale media gaat het overleg over onderhandelingen over een staakt-het-vuren en de gijzelaars. Het veiligheidskabinet keurde begin augustus een plan goed voor de overname van Gaza-Stad. Dat leidde in Israël tot zorgen over de veiligheid van de gijzelaars en massale protesten met tienduizenden deelnemers.
