BBB en VVD overleggen over verdeling kabinetsposten

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:43
anp260825078 1
DEN HAAG (ANP) - BBB en VVD praten dinsdagochtend over de verdeling van de vrijgekomen kabinetsposten. BBB-leider Caroline van der Plas geeft aan dat de vraag "hoe nu verder?" op tafel ligt bij het reguliere coalitieoverleg.
"Of we nu alle poppetjes gaan neerzetten, dat weet ik niet, maar het is wel logisch dat we het daarover hebben." Daarbij doelt ze op de bewindspersonen die de opgestapte NSC'ers moeten vervangen. BBB wil "zorgen dat het kabinet weer compleet wordt en dan aan de bak."
D66 opperde dinsdagochtend het gehele kabinet, op premier Dick Schoof na, te vervangen door een tijdelijke ploeg van ervaren bestuurders. Van der Plas ziet daar niets in. "Die hebben nul zetels, dan liever 32," zegt ze, verwijzend naar het aantal Kamerleden van VVD en BBB samen, die nu nog als overgebleven partijen het kabinet steunen.
VVD-leider Dilan Yeşilgöz wilde voorafgaand aan het overleg niets zeggen.
